Duo ging in Baden auf Diebestour: Festnahme

Insgesamt fünf Einbruchsversuche und zahlreiche Diebstähle gehen auf das Konto eines kriminellen Duos in Baden.

Die beiden waren in der Nacht auf Sonntag kurz nach 2.00 Uhr nach einem Zeugenhinweis am Kaiser Franz Josef-Ring von der Exekutive festgenommen worden, teilte die Stadt mit. Der 25-jährige Tunesier und der 34-jährige Algerier wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.