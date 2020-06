Duo ging im Bezirk Krems auf nächtliche Einbruchstouren

Insgesamt zehn Straftaten sollen zwei Männer in den vergangenen Nächten in Niederösterreich verübt haben, darunter Einbrüche und Sachbeschädigungen.

Nach einem Einbruch in einen Jugendkeller in Gedersdorf (Bezirk Krems) in der Nacht auf Sonntag sind zwei Beschuldigte im Alter von 19 und 24 Jahren ausgeforscht worden. Sie hatten Bargeld, Getränke und einen Laptop gestohlen. Ihnen werden laut Polizeiaussendung vom Montag noch neun weitere Straftaten zur Last gelegt.

Das Duo soll in derselben Nacht versucht haben, in eine Tankstelle in Rohrendorf einzubrechen. Zudem sollen die jungen Männer Radarkästen in Altenhof, einer Katastralgemeinde von Schönberg am Kamp, und Plank am Kamp stark beschädigt haben. Ein versuchter Einbruch in einen Zigarettenautomat in Rosenburg wird ihnen ebenfalls zur Last gelegt.