In Klagenfurt wurde eine Frau nach dem Geldabheben beraubt.

In Klagenfurt wurde eine Frau nach dem Geldabheben beraubt. ©APA/EVA MANHART (Symbolbild)

In Klagenfurt wurde eine Frau nach dem Geldabheben beraubt. ©APA/EVA MANHART (Symbolbild)

Duo beraubte Frau in Klagenfurt nach Geldbehebung

Am Dienstagnachmittag wurde eine 36-jährige Slowenin beraubt, nachdem sie an einer Bank in Klagenfurt Geld behoben hatte.

Die zwei Täter dürften ihr nachgefahren sein, sie überwältigten die Frau, während diese eine Pause machte. Das Duo erbeutete eine mittlere vierstellige Summe, eine Alarmfahndung verlief vorerst erfolglos, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

36-Jährige in Klagenfurt wurde fixiert und beraubt

Die Slowenin hatte das Geld gegen Mittag in Klagenfurt abgehoben und war daraufhin mit ihrem Auto in Richtung Bleiburg gefahren. Die Täter dürften die Frau schon beobachtet haben, als sie das Geld abgehoben hatte. Als die Frau bei St. Michael ob Bleiburg anhielt, näherte sich ein Mann und fixierte durch die halb geöffnete Fahrertür die 36-jährige, indem er sie mit dem Kopf gegen das Lenkrad drückte. Ein zweiter Täter öffnete währenddessen die Beifahrertür und nahm das am Beifahrersitz abgelegte Kuvert mit dem Geld mit.