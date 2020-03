"Dunkles Wien" zeigt Orte des Schreckens und Verbrechens

Wien ist nicht nur ein Ort der Lebensfreude, es gibt auch Schattenseiten. Im Buch "Dunkles Wien" von Robert Bouchal und Johannes Sachslehner, werden diese thematisiert.

Wien: Suche nach "Orten des Schreckens und Verbrechens"

Die beiden Autoren haben sich auf die Suche nach "Orten des Schreckens und der Verbrechen" gemacht. Dabei sind sie etwa akribisch längst vergessenen Mordfällen nachgegangen, wie jenen, die sich in der heutigen Bankgasse ereigneten, wo bis 1818 ein Gebäude mit dem vielsagenden Namen "Zu den fünf Morden" stand. Hier hatte um 1500 ein Bäckergeselle aus Habgier seinen Meister und dessen Familie ausgerottet. Die Tat musste er später bitter büßen: "Man hackte ihm nacheinander die zehn Finger ab, zwickte ihn mit glühenden Zangen und schleifte ihn dann an ein Pferd gebunden auf die Gänseweide, wo er vom Henker gepfählt wurde."

Während Erzählungen wie diese eher an ein blutrünstiges Sagenbuch aus lange vergangenen und daher fast schon unwirklich wirkenden Tagen erinnern, führen die meisten anderen an Orte oder deren Fragmentspuren, die heute noch - wenn auch oft mit großen Mühen - besucht werden können. Manche sind einer breiteren, geschichtsinteressierten Öffentlichkeit durchaus geläufig. Das frühere Hotel Metropole am Morzinplatz etwa, wo zur Zeit des Nationalsozialismus die Gestapo-Büttel des verbrecherischen Regime von Diktator Adolf Hitler amtierten, oder die ebenfalls aus dieser Zeit berüchtigte Nervenklinik am Spiegelgrund (Baumgartner Höhe), wo behinderte Kinder für Forschungszwecke missbraucht und getötet wurden.