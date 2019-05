Dunja Gharwal und Nik Nafs werden neue Wiener Kinder- und Jugendanwälte

Mit 1. Juli übernimmt die gelernte Sozialarbeiterin Dunja Gharwal die Stelle als Wiener Kinder- und Jugendanwältin. Monika Pinterits wird in Pension gehen.

In der Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft (KJA) gibt es eine personelle Änderung: Die gelernte Sozialarbeiterin Dunja Gharwal übernimmt mit 1. Juli die Stelle von Monika Pinterits, die in Pension geht, teilte der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung mit. Ercan Nik Nafs wurde unterdessen wiederbestellt.