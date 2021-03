Dürfen Asylwerber bald arbeiten? VfGH prüft

Dürfen Asylwerber während ihres Verfahrens in Österreich arbeiten oder nicht? Nun könnte der Verfassungsgerichtshof dazu ein Machtwort sprechen.

Die Frage, ob Asylwerberinnen und Asylwerber während ihres Verfahrens in Österreich arbeiten dürfen bzw. in welchem Umfang beschäftigt seit Jahren die Politik. Nun könnte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) Bewegung in die Sache bringen. Nach einer Beschwerde hat das Höchstgericht beschlossen, von Amts wegen ein Verfahren zur Prüfung der Gesetzmäßigkeit der betreffenden Erlässe einzuleiten.