Dubiose Schlüsseldienste: Darauf müssen Sie achten

Bis zu 1.000 Euro verlangen unseriöse Schlüsseldienste für Türöffnungen. Um nicht über den Tisch gezogen zu werden, gibt die AK Oberösterreich nützliche Tipps.

AK warnt vor unseriösen Schlüsseldiensten

Mehr als 100 Beschwerden sind im Vorjahr auf dem Tisch der AK-Konsumentenschützer gelandet, bis zu 1.000 Euro haben manche Betroffene bezahlt. Sie sind an unseriöse Anbieter geraten, die die Notsituation der Kunden offenbar schamlos ausgenutzt haben. In vielen Fällen konnten die Verbraucherschützer auch nicht mehr helfen, weil die Verantwortlichen nicht bekannt waren. Reklamationen an die auf den Rechnungen angeführten deutschen Adressen blieben unbeantwortet.