Dschungelcamp 2022: So viel Gage bekommen die Teilnehmer

Am Freitag startet das RTL-Dschungelcamp 2022 - diesmal nicht in Australien, sondern in Südafrika. Welche Stars teilnehmen, wurde schon verraten, wie viel sie verdienen ist - wie immer - ein "gut" gehütetes Geheimnis.

Das Dschungelcamp 2022 hat einige Neuerungen parat. Aufgrund der Corona-Pandemie kann "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" nicht wie gewohnt im australischen Dschungel gedreht werden, sondern wurde nach Südafrika verlegt.

So viel Gage gibt es für die Teilnahme am Dschungelcamp



Zu den Teilnehmern zählen unter anderem Harald Glööckler, Lucas Cordalis, Tina Ruland, Filip Pavlovic und auch Tara Tabitha. Doch wie viel Geld erhalten die Stars für ihren Einzug in Camp? Spitzenverdiener in dieser Staffel ist jedenfalls Modedesigner Harald Gööckler. Die kolportierten Gagen der anderen Stars seht ihr im Video.

