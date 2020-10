Dschungelcamp 2021 doch nicht in Wales: Ersatzshow in Planung

Kommenden Jänner wird es kein Dschungelcamp geben, wie man es bislang kannte. Coronabedingt plant der Sender RTL eine "neue, spannende" Show zu dem Format, die in Deutschland produziert werden soll.

Das ursprünglich für Anfang 2021 geplante RTL-"Dschungelcamp" in Wales wird wegen der Corona-Pandemie abgesagt. "So sehr uns diese Produktion am Herzen liegt, die Sicherheit und die Gesundheit für alle Beteiligten haben absolute Priorität", erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner am Donnerstag.