Dschungelcamp 2019: Diese Stars sind mit dabei

Bald startet die 13. Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" und die Gerüchteküche um die Kandidaten brodelt. Diese Stars sollen fix dabei sein.

Ab 11. Jänner startet das Dschungelcamp in die 13. Runde und endlich sollen alle Kandidaten feststehen. Seit Wochen wird spekuliert, welchen zwölf Promis in der kommenden Staffel die Ehre zuteil wird, sich im Kampf gegen Maden, Kakerlaken & Co. zu beweisen.