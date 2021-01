Drohnenführerschein von 11.000 Personen in Österreich absolviert

Bereits 11.000 Personen haben in Österreich bisher den Drohnenführerscheine abgelegt, 7.500 Registrierungen wurden verzeichnet.

Damit ist Österreich einer Aussendung des Umweltministeriums zufolge unter den ersten Ländern in Europa, die das neue einheitliche europäische Drohnen-Regulativ sofort nach Inkrafttreten umgesetzt haben und völlig automatisiert anbieten.

Drohnen-Fliegen nun einfacher und günstiger

"Das Fliegen mit Drohnen ist nun einfacher und günstiger. Der erleichtere Zugang macht sich auch an den zahlreichen Registrierungen und ausgestellten Drohnenführerscheinen bemerkbar. Es freut mich, dass bereits 11.000 Drohnenpilotinnen und -piloten das Angebot nutzen und mit ihrem Kompetenznachweis zu einem sicheren Luftraum beitragen", so Luftfahrtstaatssekretär Magnus Brunner (ÖVP).

Drohnenführerschein macht Verantwortung beim Steuern bewusst

Mit dem Drohnenführerschein ist, so Austro Control Geschäftsführerin Valerie Hackl, sichergestellt, dass sich Drohnenpiloten ihrer Verantwortung beim Steuern ihres unbemannten Luftfahrzeuges bewusst sind. "Die bereits in den ersten Tagen hohe Zahl an Registrierungen und absolvierten Drohnenführerscheinen freut uns und zeugt von dem hohen Sicherheitsbewusstsein bei unseren Drohnenpilotinnen und -piloten", meinte Hackl.