Drohnenbilder von der Piste: Fluggerät sollte lieber zuhause bleiben

In Österreich gibt es immer mehr Drohnenbesitzer. Viele von ihnen möchten diese auch gern mit auf die Piste nehmen. Warum das keine gute Idee ist, erfahren Sie hier.

Die Anzahl der Drohnen in Österreich steigt kontinuierlich an. Zu Weihnachten lagen auch dieses Mal wieder zahlreiche Fluggeräte unter dem Christbaum. Neue, sowie erfahrene Drohenpiloten planen, ihre neuen Geräte mit in den Skiurlaub zu nehmen.