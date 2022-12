Drohende Hürden bei Auftragsvergaben: Warnung der Gemeinden

Derzeit warnt der Gemeindebund vor drohenden Hürden bei Auftragsvergaben für die Kommunen.

Gemeinden warnen vor drohenden Auftragsvergabe-Hürden

Bei der Schwellenwerte-Verordnung geht es laut Gemeindebund vereinfacht gesagt um eine seit 13 Jahren bestehende Praxis der erleichterten Auftragsvergabe für die Gemeinden und Städte, ohne überlange, rechtlich komplexe Vergabeverfahren. Aufgrund der Schwellenwerte-Verordnung können Aufträge im Bau-, Liefer- und Dienstleistungsbereich bis zu einem Volumen von 100.000 Euro direkt an Unternehmen vergeben werden. Ohne Verlängerung würde dieser Wert auf 50.000 Euro zurückfallen. Auch der Schwellenwert für das sogenannte "nicht offene Verfahren ohne Bekanntmachung" bei Bauaufträgen läge dann, anstatt bei einer Million Euro, nur mehr bei 300.000 Euro. Betont wird, dass diese Regelung nur die Verfahren vereinfacht. Bei Investitionsprojekten müssen die Gemeinden wie auch bisher mehrere Angebote einholen, diese vergleichen und dann in den öffentlichen Gemeinderatssitzungen beschließen.

Justizministerium: Schwellenwert ist "relativ hoch" angesetzt

Der Gemeindebund erklärte dazu am Donnerstag in einer Aussendung, eine Senkung der Schwellenwerte wäre in Zeiten der allgemeinen Kostensteigerungen "ein weiterer finanzieller Dämpfer für Gemeinden und die regionale Wirtschaft". Dank der Schwellenwerte-Verordnung sei die Dauer der Vergabeverfahren um zwei bis drei Monate kürzer und die Kosten für Verfahren seien um bis zu 75 Prozent niedriger. Anstatt unnötig Geld in teure Vergabeverfahren zu verschieben, wäre es für den Gemeindebund sinnvoller, diese Mittel im Sinne der Menschen in Kindergärten, Energiewende und Infrastruktur zu investieren.