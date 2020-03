Drohanruf: Polizeieinsatz in Wien und Niederösterreich

Am Freitagnachmittag sorgte ein Drohanruf bei einem Mobilfunkanbieter für einen Polizeieinsatz in Niederösterreich und in Wien.

In Tattendorf (Bezirk Baden) wurde ein Verdächtiger festgenommen, teilte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion in St. Pölten mit. Die Einvernahme dauerte am frühen Abend an.

Baumschlager zufolge wurde nach der telefonischen Drohung der Sitz des Mobilfunkbetreibers in Wien u.a. von Beamten der WEGA gesichert. In der Folge wurde der Verdächtige in Tattendorf geortet. Bei der Festnahme des Verdächtigen kam das EKO Cobra zum Einsatz.