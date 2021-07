Drogenring in Wien aufgeflogen: 24 Festnahmen

Die Wiener Polizei konnten in den letzten zwei Monaten einen albanisch/kosovarischen Drogenring auffliegen lassen. Drogen und 200.000 Euro an Bargeld wurden sichergestellt, 24 Männer wurden festgenommen.

24 Verdächtige festgenommen

In den Wiener Bezirken Landstraße, Margareten, Favoriten, Simmering, Meidling, Penzing und Brigittenau hatten die Verdächtigen ihr Geschäft verteilt. In Favoriten verkauften sie etwa das Suchtgift in dem Beisl, manchmal auch auf der Straße oder in Autos, indem sie die Käufer auflasen und im Fahrzeug den Deal finalisierten.