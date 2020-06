Drogenring in OÖ und Wien ausgehoben: 13 Verdächtige in U-Haft

Der Polizei ist es gelungen, einen Drogenring in Oberösterreich und Wien auszuheben. Insgesamt wurden 13 Hausdurchsuchungen in Wels, Linz und Wien durchgeführt und zunächst 16 Personen verhaftet.

13 der festgenommenen Personen wurden in U-Haft genommen. Sie sollen 18 Kilo Heroin zum Straßenverkaufswert von 1,5 Millionen Euro verkauft und damit eine gute Million Euro Gewinn gemacht haben, berichtete die oö. Polizei am Montag.

Drogenring gesprengt: Kiloweise Heroin in Wien verkauft

Seit November 2019 ermittelten die Beamten, ausgehend von zwei Iranern in Wels. Die beiden Asylberechtigten fuhren zum Drogenkaufen nach Wien. Dort erwarben sie rund acht Kilo Heroin und veräußerten es im Großraum Wels gewinnbringend weiter. So nahmen sie rund 480.000 Euro ein.

Gemeinsam mit einem afghanischen Asylwerber sollen sie auch Crystal Meth in Wien eingekauft haben. Als Motiv für den Drogenhandel gaben sie ihre schlechte finanzielle Lage an. Ihnen droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren wegen Drogenhandels, das Bundesamt für Asyl- und Fremdenwesen sei über den Sachverhalt informiert, so die Polizei.