Drogenring in Oberösterreich ausgehoben

Die Polizei hat nach einer einjährigen Untersuchung einen Drogenring zerschlagen, der verdächtigt wird, 32 Kilo Marihuana und zwölf Kilo Kokain aus dem Ausland nach Oberösterreich geschmuggelt und dort mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von rund 1,5 Millionen Euro weiterverkauft zu haben.

Acht Personen, die als Dealer vermutet werden, wurden von der Polizei in Oberösterreich festgenommen und insgesamt 100 Personen wurden angezeigt, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.

Drogenring benutzte Wohnungen in Wels und Wels-Land als Lagerorte für Drogen

In zwölf Untersuchungen wurden mehrere Tausend Euro sowie große Mengen an Cannabiskraut und Kokain beschlagnahmt. Der Drogenring soll die Substanzen mit einem Aufpreis in den Gebieten Ennsdorf, Linz und Wels an weitere Händler verkauft haben. Eine Wohnung in der Innenstadt von Wels und eine Mietlagerhalle im Bezirk Wels-Land wurden offenbar als Lagerorte genutzt. Laut Polizei wurden alle Haupt- und Mittäter außer dem Anführer, einem 30-jährigen Mann, festgenommen. Einige von ihnen haben gestanden.