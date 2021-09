Drogenprozess gegen "Ibiza-Detektiv" Julian H.

Julian H., der mutmaßliche Drahtzeiher des Ibzia-Videos steht heute, Mittwoch, wegen Drogenhandels in St. Pölten vor Gericht. Der 40-Jährige soll mehr als ein Kilo Kokain weitergegeben haben.

Drogenübergabe in Niederösterreich

Übergaben sollen laut Anklage nahe Stadt Haag im niederösterreichischen Bezirk Amstetten, in Salzburg und Oberösterreich stattgefunden haben. "Nach diesem Verfahren wissen wir, ob es in Österreich möglich ist, Aufdecker von Korruption in der Politik mit konstruierten Anschuldigungen aus dem Verkehr zu ziehen", sagte Scherbaum. Menschenrechtsorganisationen äußerten "erhebliche Bedenken, dass die Ermittlungen auf teils konstruierten Vorwürfen basieren, die dazu genutzt wurden, den Aufdecker zu diskreditieren und seiner Person habhaft zu werden". H. wurde Mitte Dezember 2020 in Berlin mit Europäischem Haftbefehl festgenommen und in Folge nach Österreich ausgeliefert.