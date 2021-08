Drogenplantage in ehemaligem Gasthaus in Langenlois

Ein ehemaliges Gasthaus in Langenlaus soll als Drogenfarm gedient haben. Angebit wurden rund 2.400 Cannabispflanzen.

Das berichtet die Tageszeitung "Kurier" am Dienstag. Fünf Verdächtige sitzen im Zusammenhang mit Suchtmittelermittlungen in Untersuchungshaft, teilte Nina Bussek, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, am Dienstag auf Anfrage mit. Nähere Details zu dem Fall wurden von ihr aber nicht genannt bzw. bestätigt.