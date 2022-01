Drogenlenker überschlug sich auf der Wiener A23

Ein 45-Jähriger, der erst kürzlich seinen Führerschein wegen "Alkohol am Steuer" abgeben musste, baute am Donnerstag auf der Südosttangente einen Unfall. Er stand unter Drogeneinfluss.

Ein durch Suchtgift beeinträchtigter Lenker hat am Donnerstag offenbar die Kontrolle über seinen Pkw verlor und ist auf der Südosttangente (A23) im Bereich der "Hanson-Kurve" eine Böschung hinaufgefahren. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und kam am Dach zum Liegen. In dem Bereich arbeiteten gerade Mitarbeiter der Asfinag. Einer von ihnen musste sich aus dem Gefahrenbereich bringen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden, berichtete die Polizei.