Drogenlenker ohne Führerschein in Laa/Thaya gestoppt

Ein Drogenlenker ohne Führerschein ist am Wochenende in Laa an der Thaya aus dem Verkehr gezogen worden.

Die Polizei kontrollierte den 26-Jährigen, als er sein Auto auf einem Nebenweg der L 36 in Laa an der Thaya abstellte. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf THC und Kokain, teilte die Polizei am Montag mit. In Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) verfolgte die Exekutive einen Drogenlenker mit Blaulicht. Der 30-Jährige konnte erst nach rund eineinhalb Kilometern angehalten werden.

26-Jähriger durch Suchtgift beeinträchtigt

Eine amtsärztliche Untersuchung am Samstag ergab, dass der 26-Jährige aus dem Bezirk Mistelbach durch Suchtgift beeinträchtigt und übermüdet war. Er werde der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach angezeigt, berichtete die niederösterreichische Exekutive in einer Aussendung.

Drogenlenker mit Blaulicht verfolgt

Der 30-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten war am Samstagabend ohne Blinken mit seinem Pkw auf die L 111 abgebogen. Als eine Streife der Polizeiinspektion Herzogenburg die Verfolgung aufnahm, verringerte der Lenker anfangs kaum sein Tempo. Als er schließlich gestoppt werden konnte, wurde eine Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt. Dem 30-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten und der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.