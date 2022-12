Drogenlenker mit Schrott-Lkw auf Wiener A23 aus dem Verkehr gezogen

Am Mittwoch wurde auf der Wiener Südosttangente (A23) ein 28-jähriger Mann, der unter Drogeneinfluss stand und in einem desolaten Lkw unterwegs war, von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Lenker stand unter Drogeneinfluss - Schrott-Lkw auf Wiener A23 entdeckt

Lkw-Fahrer fiel durch aggressive Fahrweise auf

Aufgefallen war der 28-Jährige den Beamten, weil er mit zu wenig Abstand

und aggressiver Fahrweise im dichten Vormittagsverkehr unterwegs war. Der 28-Jährige gab an, dass es am Vorabend in der Firma eine Feier gegeben habe. Er selbst war der Sohn des Transportunternehmers. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, die Beamten zeigten ihn außerdem mehrfach an.