Drogenlenker flüchtete mit 145 km/h vor Polizei in Wien und versuchte Polizisten zu überfahren

Ein unter Drogen stehender Autolenker, der keine Lenkberechtigung besaß, flüchtete am Dienstagvormittag mit einer rasanten Fahrt durch Wien vor der Polizei. Dabei fuhr er bis zu 145 km/h durch das Ortsgebiet.

Der Mann entzog sich gegen 11.20 Uhr einer Fahrzeuganhaltung am Währinger Gürtel in Wien-Alsergrund. Er flüchtete Richtung Wien-Döbling vor der Wiener Polizei. Erst auf der Heiligenstädter Straße konnte der 28-jährige türkische Staatsbürger angehalten werden. Bis dahin beging der Drogenlenker bereits zahlreiche Verwaltungsübertretungen. Bei seiner Anhaltung beschleunigte der VW Golf-Fahrer in Richtung eines Beamten, der sich mit einem Sprung zur Seite unverletzt aus dem Gefahrenbereich retten konnte.