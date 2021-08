Drogenhandel "aus Liebe": Balkan-Promi in Wien zu vier Jahren Haft verurteilt

Eine in Serbien prominente 24-Jährige wurde in Wien wegen Drogenhandels zu vier Jahren Haft verurteilt. Sie hätte es aus Liebe gemacht, gab das It-Girl vor Gericht zu bedenken.

Ein in Serbien sehr bekanntes It-Girl, das regelmäßig in Reality-Shows aufgetreten ist, muss wegen Drogenhandels für vier Jahre ins Gefängnis. Das hat am Donnerstag das Wiener Oberlandesgericht (OLG) entschieden. Einer Strafberufung der 24-Jährigen gegen ihr erstinstanzliches Urteil vom vergangenen Dezember wurde nicht Folge gegeben. Damit ist ihre Haftstrafe rechtskräftig.

Serbin kam aus Liebe zu Häftling nach Wien

Die ins Rampenlicht verliebte Serbin war im Frühsommer 2020 nach Wien gekommen - angeblich aus Liebe zu einem 23-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt allerdings schon in der Justizanstalt (JA) Hirtenberg eine mehrjährige Haftstrafe verbüßte. Ende Juli wurde die junge Frau von Drogenfahndern festgenommen - sie soll in großen Mengen Heroin verkaufsfertig verpackt und dafür Abnehmer gefunden haben. In der Gerichtsverhandlung wurde ihr vorgeworfen, sie habe insgesamt vier Kilogramm weitergegeben. Sie habe das "nur aus Liebe gemacht", die Konsequenzen seien ihr nicht bewusst gewesen, machte sie am Landesgericht für Strafsachen geltend.