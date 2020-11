Drogenhändlerring: Wiener Polizei nimmt zwei mutmaßliche Mitglieder fest

Die Wiener Polizei hat bei Ermittlungen rund um einen Drogenhändlerring in vier Wiener Bezirken Hausdurchsuchungen mit Hilfe der WEGA durchgeführt. Dabei kam es zu zwei Festnahmen.

Hausdurchsuchungen mit WEGA-Unterstützung: Drogen und Co. gefunden

Bei den Festgenommen handelt es sich um einen 22-jährigen Algerier und einen 27-jährigen Libyer, welche im Verdacht stehen, in einem Drogenhändlerring eine maßgebliche Rolle gespielt zu haben. Die Wohnungen wurden in Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften der WEGA geöffnet.

Die Ermittler des Landeskriminalamteskonnten eine Vielzahl an gefälschten und gestohlenen Dokumenten in den Wohnungen vorfinden und sicherstellen. Die Ermittler stellten ebenso eine große Anzahl von Mobiltelefonen sicher, die zurzeit ausgewertet werden. In den Wohnungen der Festgenommen fanden die Beamten rund 6 Kilogramm Cannabisharz, 830 Gramm Cannabiskraut, 130 Ecstasy Tabletten und eine fünfstellige Bargeldsumme vor. Gegen die Festgenommen wird wegen Suchtmittelhandel in größeren Mengen im Zusammenhang mit einer kriminellen Organisation ermittelt.