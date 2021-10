Drogendealerin in Wiener Neustadt festgenommen

Eine 37-Jährige soll mit diversen Suchtmitteln im Raum Wiener Neustadt gehandelt haben. Unter anderem wurden Crystal-Meth und Cannabiskraut sichergestellt.

Unter dem Verdacht des Drogenhandels ist eine 37-jährige ukrainische Staatsbürgerin mit Wohnsitz in Wiener Neustadt festgenommen worden. Sie war nach Polizeiangaben vom Donnerstag nicht geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in Haft genommen. 15 Abnehmer aus dem Raum Wiener Neustadt wurden angezeigt. Die Ermittlungen zur Herkunft der Suchtmittel und weiterer Kunden dauern an.