Bei einer Schwerpunktkontrolle der Wiener Polizei konnten mehrere mutmaßliche Drogendealer verhaftet werden. Einer der Verdächtigen versuchte den Beamten durch einen Sprung in den Donaukanal zu entkommen.

Im Bereich des Treppelwegs am Donaukanal führten die Beamten des Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, am vergangenen Freitag und Samstag eine Schwerpunktaktion gegen Drogendealer durch.

Drei Verdächtige, die sich am Treppelweg unter die Passanten gemischt hatten, wurden bei den Kontrollen von den Beamten erwischt. Ein 18-Jähriger versuchte den Polizisten zu entkommen, indem er in den Donaukanal sprang und sich im 2. Bezirk in einem Innenhof versteckte. Er konnte jedoch, wie die anderen beiden Verdächtigen, festgenommen werden. Die Beamten der Wiener Polizei konnten mehrere Säckchen Kokains und Ecstasy und Mobiltelefone sicherstellen.