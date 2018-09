Drogendealer in mehreren Wiener Bezirken festgenommen

Am Sonntagabend klickten für drei Drogendealer in Wien die Handschellen. Sie wurden beim Verkauf von Kokain und Marihuana erwischt.

Zivile Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) nahmen am 23. September 2018 binnen weniger als zwei Stunden insgesamt drei Straßendealer an drei unterschiedlichen Tatorten fest.

Handel mit Kokain und Marihuana in Wien: Drei Festnahmen

In der Eichenstraße in Wien-Meidling wurde um 18.00 Uhr ein 19-jähriger Nigerianer festgenommen, der beim Verkauf von zwei Portionskugeln Kokain beobachtet worden war. Bei seiner Festnahme spuckte er weitere zehn Portionskugeln Kokain aus, die er in seinem Mund versteckt hatte. Zudem wurden 250 Euro Bargeld sichergestellt.