Drogendealer-Bande in Wien aufgeflogen: Bisher vier Festnahmen

Eine vermutlich sechsköpfige Gruppe junger Männer soll in ganz Wien mit Cannabis gedealt haben. Vier Verdächtige wurden bereits im Juli bei zeitgleichen polizeilichen Zugriffen in sieben Wohnungen festgenommen. Zwei weitere Beschuldigte sind noch untergetaucht, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Vier Männer in Wiener Wohnungen festgenommen

Am 22. Juli am frühen Vormittag durchsuchten Ermittler fünf Wohnungen in Floridsdorf sowie je eine in Favoriten und Rudolfsheim-Fünfhaus, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich auf APA-Anfrage. Vier Männer im Alter von 19 bis 29 Jahren wurden festgenommen.