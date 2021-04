Drogen und NS-Devotionalien bei einer Hausdurchsuchung in NÖ entdeckt

Nachspiel einer Anzeige wegen Körperverletzung: Bei einer Hausdurchsuchung im Bezirk Tulln sind Drogen und NS-Devotionalien sichergestellt worden.

Hausdurchsuchung brachte allerlei Illegales zutage

Bei der von der Staatsanwaltschaft St. Pölten angeordneten Hausdurchsuchung wurden Beweismittel in Form von Drogen, Aufzeichnungen sowie Bargeld entdeckt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag in einer Aussendung.