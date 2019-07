Drogen-Lenker crasht in Wiener Innenstadt in Badner Bahn

Am Samstag kam es beim Karlsplatz zu einem Zusammenstoß zwischen einem 31-jährigen Motorradfahrer und einer Zuggarnitur der Badner Bahn. Der Mann hatte das Bike unter Drogen- und Medikamenteneinfluss gelenkt.

Ein 31-jähriger Mann fuhr am 20. Juli gegen 21.15 Uhr in der Wiener Innenstadt mit einem Motorrad von der Lothringer Straße kommend in Fahrtrichtung Karlsplatz. Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass der Mann das Rotlicht der Ampelanlage im Bereich des Karlsplatzes missachtet hatte.