Drogen im Wert von mehreren tausend Euro: Fünf Festnahmen in Wien

Am Freitag konnten fünf Drogenhändler und Hintermänner in Wien festgenommen werden. Der jüngste von ihnen war erst 15 Jahre alt.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität haben am Freitag im Laufe des Nachmittags fünf Drogenhändler und Hintermänner im Alter von 15 bis 30 Jahren in Wien festgenommen. Im Rahmen der Schwerpunktaktion wurden Marihuana, Heroin, Kokain und Ecstasy im Wert von mehreren tausenden Euro sichergestellt, berichtete die Polizei am Samstag.