Eine ganz normale Fahrzeugkontrolle entwickelte sich am Sonntag zu einer Verfolgung am Wiener Ring.

Eine ganz normale Fahrzeugkontrolle entwickelte sich am Sonntag zu einer Verfolgung am Wiener Ring. ©APA/dpa

Eine ganz normale Fahrzeugkontrolle entwickelte sich am Sonntag zu einer Verfolgung am Wiener Ring. ©APA/dpa

Drogen im Auto: Unfall bei Verfolgungsjagd am Wiener Ring

Ordentlich Dreck am Stecken hatte am Sonntag wohl drei Männer, die auf der Wiener Ringstraße in ihrem Auto vor der Polizei flüchten wollten. Weit kamen sie aber nicht und die Beamten sahen gleich, wieso sie vor dem Gesetz flüchteten.

Ein Autolenker lieferte sich in der Nacht auf Sonntag eine Verfolgungsjagd mit Wiener Streifenbeamten. Dabei verursachte der Fahrer am Wiener Ring auf der Höhe der Stadiongasse aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit einen Verkehrsunfall, bei dem mehrere abgestellte Fahrzeuge beschädigt wurden. Sofort danach flüchteten drei Personen aus dem fahrunfähigen PKW.

Wiener Polizei fand Drogen und Pistole im Auto

Eine der drei Personen konnte von WEGA-Beamten angehalten werden. Es handelt sich um einen 19-jährigen Tschetschenen. Im Fahrzeug fand man eine Schreckschusspistole sowie Methamphetamin und Ecstasy-Tabletten. Auf dem Auto waren zwei unterschiedliche, gestohlene Kennzeichen angebracht. Der PKW an sich ist nicht zum Verkehr zugelassen.

Bei dem Eigentümer handelt es sich laut Aussagen um den geflüchteten Lenker, die Identität dieser Person ist geklärt. Die Identität der dritten aus dem Auto geflüchteten Person ist noch unbekannt. Der 19-Jährige befindet sich in Haft.