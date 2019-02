Dritte Reisewelle sorgt für Staus in Österreich

Am Wochenende aber auch unter der Woche ist in Österreich mit Staus zu rechnen.

Während in Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und im Burgenland am Wochenende die Semesterferien zu Ende gehen, beginnen die freien Tage in der Steiermark und in Oberösterreich. Mit Stau ist daher zu rechnen.

Die ASFINAG rechnet angesichts der dritten Ferien-Reisewelle vor allem ab Freitagnachmittag mit starkem Verkehr auf allen Transitrouten und insbesondere im Einzugsbereich der Skigebiete. “Brennpunkt von möglichen Verzögerungen kann da vor allem die Tiroler Inntal Autobahn A 12 im Bereich der Staatsgrenze bis Kufstein sein”, sagt Christian Ebner vom ASFINAG Verkehrsmanagement.

Groß-Event in Tirol und Europa League in Salzburg Verschärfen kann die Verkehrssituation in Tirol auch die am Dienstag beginnende Nordische Ski-WM in Seefeld, die bis 3. März dauert. Besonders betroffen ist dabei durch die An- und Abreise der Fans die Anschlussstelle Zirl-Ost.