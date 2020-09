Dritte Mann Museum in Wien erhält Tourismuspreis

Auch wenn die Entscheidung bereits vor der Corona-Krise gefällt wurde, der Sieger dieses Jahres könnte nicht passender gewählt werden: Das Dritte Mann Museum in Wien erhält den Tourismuspreis 2020.

Mit dem Dritten Mann Museum geht der Tourismuspreis in diesem Jahr an die Institution, die sich dem weltweit erfolgreichen Film rund um Harry Lime und das Wien in der Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg verschrieben hat.

"Wir erleben auch heute eine Zeit des wirtschaftlichen Wiederaufbaus in Wien. Aus anderen Gründen, wie im berühmten Film dargestellt, aber dennoch ist auch heute die wirtschaftliche Lage - gerade im Tourismus - sehr ernst. Umso wichtiger ist es daher, diejenigen vor den Vorhang zu holen, die sich der Situation stellen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Mit dem Dritte Mann Museum zeichnen wir nicht nur eine im In- und Ausland beliebte Institution aus, sondern auch die Menschen, die mit vollem Eifer und Herzblut dahinterstehen und sie erst durch ihren Einsatz und ihre Initiative möglich gemacht haben", so Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien.

Zeit und Liebe in das 3. Mann Museum investiert

Für Gerhard Strassgschwandtner ist die Auszeichnung eine Anerkennung in schwierigen Zeiten: "Es ist schön, dass unsere harte Arbeit in den letzten 15 Jahren seit unserer Eröffnung nicht unentdeckt geblieben ist. Wir haben hier Zeit und Liebe investiert und es ist eine sehr umfangreiche und einzigartige Ausstellung. Natürlich sind die ausbleibenden Touristen für uns eine Katastrophe, an einen Normalbetrieb können wir derzeit nicht denken. Umso mehr freut es uns aber, dass andere an uns denken und uns mit dieser Auszeichnung ehren. Das macht Mut in schwierigen Zeiten."