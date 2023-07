Dringender Aufruf zum Blutplasmaspenden

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie ist die Zahl der Blutplasmaspenden in Österreich stark gesunken. Der Verband der pharmazeutischen Industrie (Pharmig) ruft deshalb die Bevölkerung nun zum Spenden auf.

"Da mitunter lebensnotwendige Medikamente auf Blutplasma basieren, sind Plasmaspenden höchst notwendig und sollten für eine sichere Versorgung in größerer Zahl erfolgen", appellierte der Generalsekretär des Verbands der pharmazeutischen Industrie (Pharmig) Alexander Herzog, in eines der 23 Plasmaspendezentren zu gehen. "Jeder von uns kann jederzeit in die Lage kommen, auf ein solches Arzneimittel angewiesen zu sein, sei es im Rahmen einer Unfallbehandlung im Krankenhaus oder einer fortlaufenden Therapie."