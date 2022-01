Dreister Betrug aufgeflogen: Tscheche bezog jahrelang Sozialleistungen

Niederösterreichische Ermittler haben einen jahrelangen Sozialversicherungsbetrug durch einen Tschechen aufgedeckt. Der derzeitige Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 51.300 Euro.

Der 58-Jährige soll 2015/2016 zurück in sein Heimatland gezogen, aber weiterhin mit einem Wohnsitz in Gaming (Bezirk Scheibbs) gemeldet gewesen sein.

58-Jähriger bezog jahrelang unrechtmäßig Sozialleistungen

Der Tscheche war im Rahmen einer Schwerpunktaktion des Landeskriminalamts Ende Juli 2021 am ehemaligen Grenzübergang Grametten in der Gemeinde Reingers (Bezirk Gmünd) bei der Einreise nach Österreich kontrolliert worden. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann seit Anfang 2016 immer wieder Sozialleistungen in Form von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe bezogen, aber seinen Auslandsaufenthalt dem Arbeitsmarktservice (AMS) nicht gemeldet hatte.