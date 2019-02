Dreistellige Notrufnummer für Frauen leitet auf Frauenhelpline um

Am Dienstag wurde bekanntgegeben, dass die geplante dreistellige Notrufnummer für Frauen auf die seit 20 Jahren existierende Frauenhelpline gegen Gewalt umleiten wird.

Die von der Regierung geplante dreistellige Notrufnummer für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, wird nach ihrer Einrichtung auf die bestehende Frauenhelpline gegen Gewalt (0800/222-555) umgeleitet. Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) habe dies bei einem Termin am vergangenen Donnerstag bestätigt, wie Helpline-Leiterin Maria Rösslhumer am Dienstag mitteilte.

Betroffene erhalten bei der Frauenhelpline sofort umfassende rechtliche und psychosoziale Beratung, auch in mehreren Fremdsprachen. Das Team von Expertinnen unterstütze auch in Akutfällen und Hochrisikosituationen durch rasche Interventionen bei der Polizei und sei an 365 Tage im Jahr rund um die Uhr besetzt – auch an Sonn- und Feiertagen. Man verfüge über ein gutes Netzwerk zu Opferschutzeinrichtungen in allen Bundesländern, darunter Frauenhäuser, Interventionsstellen, Mädchenberatungsstellen, Kinderschutzeinrichtungen sowie Männerberatungsstellen und Angebote opferschutzorientierter Täterarbeit.