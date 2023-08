Dreijährige auf Rad von Bagger überfahren: Tot

Drama in der Steiermark: Am Mittwoch wurde ein dreijähriges Mädchen in Vogau von einem Radbagger überfahren. Das Kind verstarb an der Unfallstelle.

Radbagger überfuhr Dreijährige in der Steiermark

Ein 54 Jahre alter Mann war mit dem zehn Tonnen schweren Fahrzeug auf einer Wohnstraße unterwegs. Zur selben Zeit fuhr das Mädchen mit dem Kinderfahrrad vom Hauseingang eines Mehrparteienhauses hinaus auf die Fahrbahn.

Der Fahrer des Radbaggers hielt sofort sein Fahrzeug an, Zeugen des Unfalles setzten die Rettungskette in Gang. Der Notarzt konnte vor Ort aber nur mehr den Tod des Mädchens feststellen. Ein mit dem Baggerfahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ. Den Angehörigen wurde seitens der Polizei psychologische Hilfe angeboten.