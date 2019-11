Dreifachjackpot mit 3,5 Millionen beim Lotto

Am Wochenende geht es beim Lotto um rund 3,5 Millionen Euro.

Die nächste Lottoziehung wird lukrativ. Da es am Mittwoch zum dritten Mal in Folge keinen Sechser gab, geht es am Wochenende um einen Dreifachjackpot mit rund 3,5 Millionen im Topf. Zwei Spielteilnehmer aus Niederösterreich tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils rund 63.400 Euro. Die beiden waren laut Lotterien jeweils per Quicktipp erfolgreich.