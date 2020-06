Drei Wiener Bierlokal-Mitarbeiter mit Coronavirus infiziert

Vier Mitarbeiter eines Bierlokals in Vösendorf sind positiv auf das Coronavirus getestet worden - drei davon sind Wiener. "Leider hat es uns erwischt!", heißt es auf der Webseite der "Fabrik". 14 Personen befinden sich in Heimquarantäne.

Nach Coronavirus-Erkrankungen: "Fabrik" geschlossen

Die Covid-19-Fälle in dem Bierlokal waren auch in sozialen Medien ein Thema. "Wer in den letzten Tagen dort war, sollte sich mal testen lassen!", schrieb etwa ein User am Dienstag.