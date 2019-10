Drei Weltkriegsgranaten in Wien ausgegraben

Drei Mal musste am Mittwoch der Entminungsdienst des Bundesheeres in Wien ausrücken. Im Augarten, beim Rinterzelt und in der Breitenfurter Straße wurden Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Gestern wurden in drei unterschiedlichen Vorfällen bei Grabungsarbeiten Sprengrelikte ausgehoben. Im Augarten identifizierte ein sprengstoffkundiger Beamter der Polizei Wien das Relikt als eine russische Wurfgranate.

Granaten beim Rinterzelt in Wien-Donaustadt

Bei Ausgrabungen des Rinterzeltes in der Wiener Donaustadt wurde eine 10,5 cm Granate freigelegt. Selbiges fand man auf einer Baustelle in der Breitenfurter Straße in Wien-Liesing. Der Entminungsdienst des Bundesheeres übernahm in allen Fällen den Abtransport der Kriegsrelikte.