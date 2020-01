Drei weitere Verdachtsfälle auf Coronavirus in Graz

Nach der Entwarnung in Wien gibt es bereits die nächsten Coronavirus-Verdachtsfälle in Österreich: Drei Personen wurden im LKH Graz-West isoliert.

Drei mögliche Coronavirus-Verdachtsfälle sind am Mittwoch in der Steiermark bekannt geworden. Die steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) bestätigte Medienberichte, wonach in ihren Spitälern seit vergangener Woche insgesamt acht Mal Verdacht bestand. In fünf Fällen gab es nach den Tests Entwarnung, in drei Fällen wird noch auf die Ergebnisse der Untersuchungen gewartet, hieß es.