Drei Verletzte bei Unfällen auf der A1 im Raum Melk

Melk. Bei unmittelbar hintereinander folgenden Verkehrsunfällen auf der Westautobahn (A1) im Raum Melk sind am Montagvormittag drei Personen verletzt worden.

Zwölf Fahrzeuge in Unfälle auf der A1 verwickelt

Beteiligt waren nach Angaben von Polizeisprecher Johann Baumschlager insgesamt zwölf Fahrzeuge. Die A1 war in Richtung Salzburg vorübergehend gesperrt, es bildete sich umfangreicher Stau.

Baumschlager zufolge ereigneten sich vier Kollisionen in einem Bereich von wenigen hundert Metern. Zwei Verletzte gab es beim Zusammenstoß eines Pkws mit zwei Sattelzügen. Auch bei einer Karambolage, an der vier Autos beteiligt waren, erlitt eine Person Blessuren. Alle drei Verletzen wurden in das Landesklinikum Melk gebracht.