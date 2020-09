Die verletzten Personen wurden mit dem Notarzthubschrauber in Krankenhäuser gebracht.

Drei Verkehrsunfälle in NÖ forderten zum Teil Schwerverletzte

Am Donnerstag mussten in Niederösterreich drei Personen nach Unfällen mit dem Motorrad bzw. Fahrrad mit dem Notarzthubschrauber in Krankenhäuser geflogen werden.

Alle drei Opfer wurden per Notarzthubschrauber in Krankenhäuser transportiert, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Auf der B21 in Hohenberg (Bezirk Lilienfeld) war eine 26-jährige deutsche Staatsbürgerin in einer Rechtskurve mit ihrem Motorrad gestürzt und gegen einen entgegenkommenden Klein-Lkw geprallt. Die Frau geriet mit den Beinen unter den Hinterreifen des Fahrzeugs. Sie wurde schwer verletzt und in das Landesklinikum Amstetten geflogen.

In Steinakirchen am Forst (Bezirk Scheibbs) zog sich ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten laut Polizei bei einem Sturz mit seiner Maschine schwere Verletzungen zu. Er wurde ebenfalls auf dem Luftweg ins Landesklinikum Amstetten transportiert.

In Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) kollidierte ein 36-jähriger ungarischer Staatsbürger auf einem Rennrad mit dem Auto eines 48 Jahre alten Deutschen, der auf die B18 eingebogen war. Der Zweiradlenker kam zu Sturz und wurde verletzt. "Christophorus 3" flog den Mann in das Landesklinikum Wiener Neustadt.