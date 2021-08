Das LIQUID MARKET Festival findet von 2. bis 4. September 2021 in Wien statt.

Das LIQUID MARKET Festival findet von 2. bis 4. September 2021 in Wien statt. ©LIQUID MARKET

Das LIQUID MARKET Festival findet von 2. bis 4. September 2021 in Wien statt. ©LIQUID MARKET

Drei Tage Genuss- und Cocktailkultur: LIQUID MARKET in Wien

Von 2. bis 4. September findet das LIQUID MARKET Festival in Wien statt. Es handelt sich dabei um das größte Cocktailevent in Österreich und geht in den Wiener Werkshallen über die Bühne.

Im Vorjahr fand nur eine sehr verkleinerte Variante des LIQUID MARKET Festivals statt, heuer kehrt das Cocktailevent fulminant zurück. Es wird auf mehr als 20.000 Quadratmeter Fläche Programm sowohl indoor als auch open air geboten. Am gesamten Gelände gilt die 2G-Regel: PCR Test oder Corona-Impfung.

Besucher dürfen so viele Cocktails probieren, wie sie möchten

Von 2. bis 4. September trifft sich die nationale und internationale Bar-Elite in Wien. Besucher dürfen so viele Cocktails probieren, wie sie möchten. Die Getränke sind im Ticketpreis inkludiert. Es wird sowohl alkoholische als auch nicht alkoholische Mixgetränke geben. Ob Verkostung, das Kennenlernen neuester Spirituosen oder auch Workshops und Vorträge – drei Tage lang dreht sich alles um die hohe Kunst des Cocktailmixens. Neben den Getränken wird auch mit einer großen Auswahl an Streetfood für das leibliche Wohl gesorgt.

Tickets für LIQUID MARKET online erhältlich

Wer nicht live vor Ort dabei sein kann, erhält die Möglichkeit das Geschehen mittels Live Stream in Echtzeit zu verfolgen.

Tickets für den LIQUID MARKET von 2. bis September sind online erhältlich.