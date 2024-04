Drei Sprengsätze bei Zeugen Jehovas: Polizei ortet nun Zusammenhang

Zwischen den insgesamt drei Sprengsätzen, die seit August des Vorjahres bei Zeugen Jehovas in der Steiermark montiert oder abgelegt worden sind, soll wohl ein Zusammenhang bestehen.

Weitere Details werden weiterhin nicht veröffentlicht

Polizei vermutet einen Zusammenhang

Am vergangenen Freitag war gegen 20.30 Uhr ein zunächst verdächtiges Paket im Eingangsbereich des Königreichssaals der Zeugen Jehovas in Kalsdorf von jemanden abgestellt worden. Es zeigte sich, dass es ein funktionsfähiger Sprengsatz war, der potenziell als sehr gefährlich eingestuft wurde. Bereits rund sieben Monate zuvor, am 18. August 2023, hatte möglicherweise derselbe Täter im gut 20 Kilometer entfernten Leibnitz zwei Sprengsätze an geparkten Fahrzeugen von Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft montiert. Einer ging noch während eines Gottesdienstes der Zeugen Jehovas hoch und beschädigte das Auto einer Frau. Der andere explodierte während der Fahrt eines anderen Mitglieds. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.