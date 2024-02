Drei Spieler knackten Lotto-Fünffachjackpot

Zum ersten Mal seit August des Vorjahres ging es bei der Lotto-Ziehung am Sonntag wieder um ein Fünffachjackpot.

Lotto-Fünffachjackpot in Wien, Niederösterreich und Steiermark geknackt

Damit gibt es plötzlich drei neue Lotto-Millionäre, die aus drei verschiedenen Bundesländern stammen: Ein Spieler in Wien hatte einen Sechser mit dem ersten von drei auf einem Normalschein angekreuzten Tipps erzielt, während ein anderer Spieler in Niederösterreich mit dem zweiten von zwei Tipps auf einem Normalschein gewonnen hat. Der dritte Sechser wurde in der Steiermark erzielt und war der erste von insgesamt sieben Quicktipps, die auf dem Quittung ausgedruckt wurden. Fünfer mit Zusatzzahl gab es zudem Sieben. Jeder Gewinner erhält einen Betrag von mehr als 33.700 Euro. Drei Gewinner stammen aus Wien, während je ein Gewinner aus Niederösterreich, Kärnten, dem Burgenland und der Steiermark kommt.

Zwei Sechser bei LottoPlus-Ziehung

In der Steiermark wurden bei LottoPlus zwei Sechser erzielt, einer durch einen Quicktipp und einer durch einen Normalschein. Beide Gewinne betrugen mehr als 263.400 Euro. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch gibt es einen geschätzten LottoPlus Sechser-Jackpot von rund 150.000 Euro.

Kein Gewinner bei Joker-Ziehung

Nur der Jackpot für den ersten Gewinnrang beim Joker blieb unberührt. Zum zweiten Mal in Folge gab es keinen Wettschein mit der korrekten Ziffernkombination, was bedeutet, dass am Mittwoch ein Doppeljackpot in Höhe von etwa 700.000 Euro wartet.