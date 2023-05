Drei Spieler knackten Lotto-Dreifachjackpot mit 1,1 Mio.

Sonntagabend wurden drei Lottospieler zu Millionären. Drei Spieler knackten den Dreifachjackpot und bekamen somit einen Gewinn von je 1,1 Millionen Euro.

Zwei dieser Quittungen sind in der Steiermark gespielt worden, eine in Oberösterreich. Das glückliche Trio knackte damit den Dreifachjackpot und holte sich jeweils 1,1 Millionen Euro.

Ebenfalls drei Spielteilnehmer konnten sich am Sonntag über einen Fünfer mit der Zusatzzahl 44 freuen. Jeweils knapp 51.000 Euro gingen zweimal nach Oberösterreich und einmal ins Burgenland. Alle drei waren ebenfalls mit Quicktipps erfolgreich.

Kein Gewinn im ersten Rang bei LottoPlus

LottoPlus brachte keinen Gewinn im ersten Rang. Die Sechser-Rangsumme wurde wieder dem nächsten Rang, in dem es Gewinner gibt, zugeschlagen - dem Fünfer. Diese bekommen dadurch jeweils rund 5.000 Euro. Für den LottoPlus Sechserrang der nächsten Runde warten rund 150.000 Euro.

Keinen Gewinn beim Joker am Sonntag

Beim Joker gab es am Sonntag keinen Gewinn im ersten Rang. 249.000 Euro bleiben im Topf, das "Ja" zur richtigen Joker Zahl wird bei der nächsten Ziehung am Mittwoch rund 400.000 Euro schwer sein, berichteten die Österreichischen Lotterien am Montag.