Drei Schrotkugeln im Körper: Angeschossener Mäusebussard wird gepflegt

In Niederösterreich wurde ein Mäusebussard auf einem Feldweg enteckt. Er hatte drei Schrotkugeln im Körper. Nun wird er im Bezirk Gänserndorf gepflegt.

Auf einem Feldweg im Bezirk Korneuburg ist ein flugunfähiger Mäusebussard entdeckt worden. Das Tier wurde in die Eulen-und Greifvogelstation (EGS) Haringsee im Bezirk Gänserndorf gebracht und wird dort gepflegt. Bei einer Röntgenuntersuchung wurden drei Schrotkugeln im Körper des Vogels gefunden. Eine davon konnte entfernt werden, der Bussard befindet sich laut "Vier Pfoten" am Weg der Besserung.

Zwei Verletzungen sind "leider inoperabel"

Das Tier gab den Pflegern zunächst "einige medizinische Rätsel auf", wie die Organisation am Donnerstag in einer Aussendung berichtete. Nachdem eine Verletzung am Schultergürtel diagnostiziert und verarztet worden war, zeigte sich der Vogel in den folgenden Tagen äußerst matt und verweigerte die Futteraufnahme.